Gazze'de İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluya destek gösterisi

AA

Gazze'deki Kızılhaç binası önünde bir araya gelen Filistinliler Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevini sürdüren Ahres'e destek verdi.

Başta Ahres olmak üzere İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunan göstericiler, bunun için uluslararası toplumun müdahalesini istediklerini ifade eden pankartlar taşıdı.

Filistin Kurtuluş Halk Cephesi (FHKC) yöneticilerinden Allam el-Kabi, gösterideki konuşmasında, onlarca tutuklunun açlık grevine başlamasının İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları tehlikelere dikkati çektiğini söyledi.

Önümüzdeki dönemde başka tutukluların da açlık grevine başlayacağını ifade eden Kabi, uluslararası toplumu ve insan hakları kurumlarını tutukluların çektiği sıkıntılara son vermek için acilen müdahale etmeye ve "idari tutukluluk " dahil Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Filistinli tutuklulara destek faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasını ve İsrail'in işlediği hak ihlallerinin ortaya çıkarılması isteyen Kabi, Filistin yönetiminden de işgal güçlerinin liderlerinin yargılanmasını talep etti.

Kabi, ayrıca İsrail Cezaevi İdaresi'nin FHKC liderlerinden Vail el-Cagub'u aylardır hücre hapsiyle cezalandırmaya devam ettiğini aktardı.

Filistinli yaklaşık 60 tutuklu, Ahres'e destek için bugün açlık grevine başladığını duyurmuştu.

İsrail askerlerince 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.