Gazze'de İsrail adına casusluk yaptıkları suçlamasıyla bazı kişiler tutuklandı

31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hamas yönetimindeki İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Teşkilatının Facebook sayfasında yayınlanan videoda, biri M12 kod adlı 60 yaşında diğeri ise R24 kod adlı 63 yaşında iki kişinin itiraflarına yer verildi.
İsrail istihbaratıyla olan bağlantılarına ilişkin bilgi veren M12, ilk olarak 1994'te Ebu Davud isimli İsrailli bir istihbaratçıyla, 2009'da Celal ve Cihad, 2016'da Şefik, 2017'de ise Zahir ve Riyad isimli istihbaratçılarla irtibat kurduğunu belirtti.
Görüntülerde M12, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda çalışan İsrail istihbaratçısı Şefik ile ilk görüşmesinin Aralık 2016'da, ikincisinin Haziran 2017'de, üçüncüsünün ise İsrail'deki Netanya kentinde gerçekleştiğini ifade etti.
Şefik'in, kendisinden Filistin direnişi içindeki bazı kişiler, İç Güvenlik Teşkilatı ile Filistin Polis Teşkilatında çalışanlar ve Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri hakkında bilgi istediğini aktaran M12, Mayıs 2018'de ise Riyad isimli istihbaratçıyla iletişime geçtiğini ve ona roketlerin atıldığı yerlerle ilgili bilgi verdiğini kaydetti.
Videoda, M12 ile Riyad arasında, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini izleme göreviyle ilgili konuşmaların geçtiği bir telefon görüşmesine de yer verildi.
R24 kod adlı kişi ise 2016'dan bu yana Ebu'l Emir, Ebu Naim ve Uri isimli İsrailli istihbaratçılarla görüştüğünü söyledi.
Görüntülerde R24, Ebu'l Emir'in kendisine "Biz Gazze'de halk, hükümete (Hamas) karşı ayaklansın diye çok para harcadık ama ne yazık ki, başvurduğumuz tüm yollar ve tüm projelerimiz başarısız oldu. Gazze'deki insanlar hükümete karşı ayaklanacak yerde sınıra gidip orada sorun çıkardılar." dediğini aktardı.
Gazze İç Güvenlik Teşkilatı, İsrail adına casusluk suçlamasıyla tutuklanan kişilerin sayısına ilişkin ise net bilgi vermedi.
Filistinliler, 30 Mart 2018'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler başlatmıştı. Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında her hafta cuma günü düzenlenen eylemlere, 26 Aralık 2019'da Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyetinin aldığı kararla ara verişmişti.
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