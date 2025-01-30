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        Haberler Dünya Gazze'de eski ABD özel kuvvetler askerleri görev alacak | Dış Haberler

        Gazze'de eski ABD özel kuvvetler askerleri görev alacak

        Gazze'de ateşkes süreci devam ederken şehrin güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni bir adım atıldı. ABD merkezli UG Solutions isimli şirketin çatısı altında çalışan 100 eski ABD Özel kuvvet askeri Gazze'de konuşlanacak. Paralı asker sağlamak amacıyla 2023 yılında kurulan şirketin sözcüsüne göre bir kısım paralı asker hâlihazırda Gazze'de göreve başlamış bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 30.01.2025 - 18:14 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:14
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        Gazze'de eski ABD özel kuvvetler askerleri görev alacak
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        Gazze'deki ateşkes sürecinde ve sonrasında şehrin kontrol noktalarında görev yapması amacıyla 100 eski ABD özel kuvvet askeri görevlendirildi. UG Solutions isimli şirketin bünyesinde çalışan 100 eski ABD askerinin bir kısmı hâlihazırda Gazze'de bulunuyor.

        Reuters'ın aktardığı bilgilere göre günlük ücreti bin ile 10 bin dolar arasında değişen paralı askerlerin, işe alımıyla ilgili e-postalara da ulaşıldı.

        Paralı askerlerin özellikle kilit noktalarda görev alması beklenirken, Batı'da ABD'nin Gazze'deki çatışmalara doğrudan müdâhil olabileceğine dâir endişeler oluşmaya başladı. Bazı uzmanlara göre Hamas ile paralı asker arasında bir çatışma yaşanma ihtimali var. Ancak eski askerlere

        gönderilen e-postalara göre paralı askerlerin esas görevi kontrol noktalarının güvenliğini sağlamak.

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        SCOTT HELVENSTON OLAYI

        ABD'nin Irak'ı işgali sırasında Blackwater isimli paralı asker şirketinde görev yapan eski ABD özel kuvvetler personeli, Irak'ın Felluce şehrinde pusuya düşürülmüş ve beraberindeki 3 arkadaşıyla birlikte öldürülmüştü.

        4 paralı askerin cesedi sokaklarda teşhir edilince, ABD kamuoyunda huzursuzluk oluşmuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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