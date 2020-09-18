Gazze'de düğün geleneklerine Kovid-19 gölgesi düştü

AA

Gazze'de geçmişten bu yana uygulanan düğün geleneklerine Kovid-19 gölgesi düştü. Filistin toplumunun gelin, damat ve aileleri için uyguladığı birçok gelenek, pandemi nedeniyle rafa kaldırıldı.

Düğünler, birçok merasim geride bırakılarak, sınırlı sayıda katılımla ve salgın tedbirlerine dikkat edilerek yapılıyor.

Gelin ve damadın maske takmasının yanı sıra, misafirlerin de sosyal mesafeye dikkat etmesi için oturma düzeni ona göre ayarlanıyor, ayrıca gelenlere maske dağıtılıyor.

- "Güzel bir düğünüm olsun isterdim"

Gazze'nin Han Yunus kentinde yaşayan İbrahim el-Estal ile Ala el-Akkad çifti de düğünlerini Kovid-19 gölgesinde yaptı.

Düğün günü gelin ve yakınlarının hep beraber kuaföre gittiği Gazze'de güzellik salonlarının kapalı olmasından dolayı, kuaförler gelinin evine gelerek gelini hazırladı.

Salonların kapalı olmasından dolayı çiftin yakınları için gelinin baba evinin bahçesinde sınırlı katılımla küçük bir tören yapıldı. Misafirlere maske dağıtılıp dezenfektan ikram edilerek, tokalaşmama ve sarılmama uyarıları yapıldı.

AA muhabirine konuşan damat Estal, geleneklere uygun tam teşekküllü bir düğün yapamadığı için üzgün olduğunu belirterek, "Salon tutamadık, eğlence yapamadık, konvoy olmadı. Düğünümüz sınırlı katılımla 2 saati aşmayacak şekilde gerçekleşti." dedi.

Normalde düğünlerde yapılan birçok geleneğin uygulanamadığını, sadece gelinlik ve damatlık giyip fotoğraf çektirdiklerini ifade eden Estal, "Güzel bir düğünüm olmasını isterdim. Ancak şartlar elvermedi. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Durumların bir an önce düzelmesini ve bundan sonraki düğünlerin daha iyi şartlarda yapılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

- Sokağa çıkma yasağına rağmen virüs hızla yayılıyor

Gazze Şeridi'nde karantina merkezlerinin dışında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Vakalarda artış olmasına rağmen 5 Eylül'de Han Yunus ve Refah kentlerinde yasağın hafifletilmesine, ancak bu kentlerde okul, cami, üniversite, alışveriş merkezleri, parklar ve semt pazarları gibi mekanların kapalı kalmaya devam etmesine karar verilmişti.

Yasağa rağmen Gazze'deki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında hızlı artış dikkati çekiyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalmasından endişe ediliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Gazze'de mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 176 kişide virüs tespit edildi.