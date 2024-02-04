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        Haberler Dünya Gazze'de can kaybı 27 bini aştı

        İsrail'in Gazze'ye 121 gündür düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27 bin 365'e yükseldi

        İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar devam ederken Gazze'de saldırıların 121. gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 365'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 12:59 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:59
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        Gazze'de can kaybı 27 bini aştı
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        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 127 artarak, 27 bin 365'e çıktı.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 121 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

        Açıklamada, son bir günde İsrail'in Gazze Şeridi'nde "14 katliam" gerçekleştirdiği belirtildi.

        İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 127 Filistinliyi daha öldürdüğü, 178 Filistinliyi de yaraladığı aktarıldı.

        Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 365'e yaralı sayısının da 66 bin 630'a yükseldiği kaydedildi.

        Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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