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        Haberler Dünya Gazze'de can kaybı 19 bine yaklaştı!

        Gazze'de can kaybı 19 bine yaklaştı!

        İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 608'e, yaralananların sayısı 50 bin 594'e yükseldi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 13.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:26
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        Gazze'de can kaybı artıyor
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Gazze'de can kaybı artıyor.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 608'e yükseldiğini, 50 bin 594 kişinin yaralandığını açıkladı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #israil
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