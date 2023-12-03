Gazze'de can kaybı 15 bini geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15 bin 523'e yükseldiğini söyledi.

Filistinli yetkili, saldırılarda yaralananların sayısının ise 41 bin 316'ya çıktığını belirtti.

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İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

BM'DEN GAZZE AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in "insani ara"nın ardından abluka altındaki Gazze'ye yakıt girişini azaltmasının çok kişinin canına mal olabileceği uyarısında bulundu.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail'in Gazze'ye giren insani yardım için ayrılan yakıt miktarını yüzde 50 düşürdüğünü belirtti.

BM yetkilisi, bu durumun sonuçlarının, Gazze'de çok kişinin canına mal olacağı uyarısında bulundu.

10 BİN HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana 10 bin hava saldırısı düzenlediğini açıklarken bunun günde ortalama 196 bombardımana denk geldiği ortaya çıktı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi içinde 10 bin noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Gazze'yi işgalinde görev alan kara birliklerinin de hava kuvvetlerinin hedef belirlemesinde koordinasyon görevi üstlendiği aktarıldı.

İsrail ordusu, 24 Kasım-1 Aralık tarihlerindeki çatışmalara bir haftalık verilen "insani ara" dışında Gazze'ye aralıksız saldırı düzenledi. AA muhabirinin, İsrail ordusunun açıkladığı rakamlardan derlediği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'ye saldırdığı 51 gün boyunca günde ortalama 196, her saatte 8,1 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, 1,7 milyon insanın yerinden edildiği, en az 10 bini kadın ve çocuk 15 bin 500'den fazla insanın öldürüldüğü Gazze Şeridi'ne her 10 dakikada 1,36 bombardıman gerçekleştirdi.