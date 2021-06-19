Gazze'de bir binanın enkazı üzerinde hayatını kaybeden çocukların resimleri

Sergi, Hayal Etmeyi Bırakırsak Derneği tarafından İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yıkılan Es-Sekka ailesinin evinin enkazı üzerinde gerçekleştirildi.

İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğrafları, oyuncak bebekler, hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarının karton maketleri ve Filistinlilerin kendi topraklarına geri dönüş haklarının sembolü olan kapı anahtarlarına sergide yer verildi.