Gazze'de ateşkes için Mısır'da devam eden görüşmeler ertelendi

Gazze'de ateşkes için Mısır'da devam eden görüşmeler ertelendi

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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Ramazan ayında Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için Kahire'deki devam eden görüşmeler sona erdi.

3 Mart'tan beri Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, ABD, Katar ve Hamas'ın katılımıyla Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için müzakereler düzenleniyordu.

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Mısırlı yetkililer daha önce müzakerelerin çıkmaza girdiğini belirtmişti.

SİSİ: GAZZE'DEKİ DURUM ATEŞKESİN ERTELENMESİNİ KALDIRAMAZ Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun ateşkesin ertelenmesini kaldıramayacağını söyledi. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'de İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesinden bir heyetle yaptığı görüşmede konuştu. REKLAM

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns'ın başkanlığındaki heyetle bir araya gelen Sisi, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölgesel konuları ele aldı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Gazze'deki insani durum, ateşkes için kesin çözümlere ulaşmanın daha fazla ertelenmesini kaldıramaz." dedi.