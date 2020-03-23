Gazze: "BM, tıbbi ihtiyaçların karşılanması konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeli"

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra düzenlediği basın toplantısında, "BM, gerek yaşamsal gerekse sağlık alanında zor şartlar içinde bulunan Gazze'ye yönelik sorumluluğunu yerine getirmelidir." dedi.
Kudra, virüsle mücadelede kullanılmak üzere solunum cihazı, yoğun bakım üniteleri, ilaç, tıbbi malzemeler, laboratuvarda kullanılan gereçler ve koruyucu malzemeler gibi acil ihtiyaçların derhal karşılanması gerektiğini söyledi.
Sözcü Kudra, 13 yıldır uygulanan abluka nedeniyle Gazze'deki insani ve sağlık alanındaki durumun tehlike arz eden bir hale gelmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.
Kudra ayrıca, Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Bölge Ofisi Başkanı Gerald Rockenschaub ile Gazze'nin tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı ancak toplantıya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.
Eburriş, dün düzenlediği basın toplantısında, 19 Mart'ta Pakistan'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylelikle Gazze'de ilk defa vaka tespit edildiğini duyurmuştu.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick de dün, Kovid-19 salgınının, İsrail ablukası altındaki Gazze'de "korkutucu sonuçları olabileceği" uyarısında bulunmuştu.
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