Gazze Belediyesi: Akaryakıt yokluğu nedeniyle kuyulardan su çıkarma işlemi her an durabilir

İsrail'in iki ayı aşkın süredir bombaladığı ve yakıt girişini engellediği Gazze Şeridi'nde, bölgenin su ihtiyacını karşılamada tek kaynak olan su kuyularının çalışması için gerekli akaryakıtın bulunamaması nedeniyle kuyulardan su çıkarma işleminin her an durabileceği bildirildi.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin ay başından bu yana tek bir litre akaryakıt teslim almadığını, bu durumun şehirdeki insani krizi derinleştirdiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde halkın üç kaynaktan suya ulaştığını kaydeden Muhenna, bunlardan ilki ve en önemlisi olan ve kentin ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan İsrailli firmadan su girişinin 7 Ekim'den sonra engellendiğini söyledi.

"GÜNDE ANCAK 3 SAAT ÇALIŞTIRILABİLEN YALNIZCA 3 SU KUYUSU KALDI"

İsrail ordusunun şehirdeki bazı su kuyularını bombaladığını, bazılarının ise akaryakıt bulunamadığı için hizmet veremediğini aktaran Muhenna, "Günde ancak 3 saat çalıştırılabilen yalnızca 3 su kuyusu kaldı." dedi.

Muhenna, şu an bölgenin su ihtiyacını karşılamada tek kaynak olan su kuyularının çalışması için gerekli akaryakıtın yeterince bulunamamasından ötürü kuyulardan su çıkarma işleminin her an durabileceğini bildirdi.