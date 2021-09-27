Rusya, TürkAkım üzerinden Macaristan’a doğal gaz ihraç edecek

Szijjarto, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom ile varılan anlaşma sayesinde Macaristan'ın enerji arzının güvenliğini 15 yıllığına garanti altına aldıklarını söyledi.
Yazılı açıklama yapan Miller da, Rus gazının Macaristan’a 15 yıl boyunca sevk edileceğini belirterek , “Yeni anlaşmanın önemli bir boyutu, tedarik yollarının çeşitlendirilmesidir. Macaristan, 1 Ekim’de Gazprom'un gazını TürkAkım ve Güneydoğu Avrupa’daki boru hatları üzerinden almaya başlayacak. Bu, büyük ölçüde Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan’ın ulusal gaz iletim sistemlerini geliştirmeleri sayesinde mümkün olmuştur.” ifadelerini kullandı.
Orta Avrupa'da enerji arzı güvenliğinin her zaman hem stratejik hem de ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Szijjarto, doğal gazın hem Macaristan hem de Avrupa için olağanüstü öneme sahip olduğunu kaydetti.
Szijjarto, 2020'de Avrupa Birliği'nde (AB) 400 milyar metreküp doğalgaz kullanıldığını ve bunun yüzde 48'inin Gazprom tarafından sağlandığını hatırlattı.
Gazprom ile imzalanan anlaşmayla ülkesinin doğal gaz güvenliğini uzun süreli olarak garanti altına aldıklarına dikkati çeken Szijjarto, ''Anlaşma 10+5 yıl olarak yani 15 yıllığına imzalandı. 10 yıl sonra alınan gaz miktarında düzenleme yapılma, ihtiyaç halinde azaltma imkanı var. Anlaşma, yıllık 4,5 milyar metreküp doğal satın alınmasını içeriyor. Gazprom bu miktarı Macaristan'a iki yoldan tedarik edecek. 3,5 milyar metreküpü, 1 Ekim'den itibaren faaliyete geçecek olan Sırp-Macar hattından, 1 milyar metreküpünü ise Avusturya üzerinden ulaştıracak.'' diye konuştu.
Szijjarto, şimdiki anlaşmayla ülkesinin daha önceki anlaşmadan çok daha uygun fiyata doğal gaz satın alacağını da sözlerine ekledi.
PROJEYE TEPKİLER
Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi şirketinin üst yöneticisi Sergey Makogon ise, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu anlaşmaya tepki göstererek “Rusya ile Ukrayna arasında devam eden Avrupa’ya gaz sevkiyatına yönelik anlaşmaya rağmen, bugünkü anlaşmayla Ukrayna üzerinden Macaristan’a gaz sevkiyatının önemli ölçüde azalmasını veya tamamen durdurulacağını öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
ABD, bir önceki başkan Donald Trump döneminde TürkAkım projesine sert tepki göstermişti.
Rusya'nın batısından başlayıp Baltık Denizi'nden geçerek Almanya'nın kuzeyine ulaşması planlanan doğal gaz boru hatlarının inşa edildiği TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerine ABD ve by-pass edilen Doğu Avrupa ülkeleri şiddetle karşı çıkıyor.
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