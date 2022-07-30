Rusya bir ülkeye daha gaz akışını durdurdu

DHA / HABERTURK.COM

Avrupa ile Rusya arasındaki enerji savaşında bir ülkeyle daha gaz akışı durduruldu.

Letonya Enerji Bakanı Latvijas Gaze'nin Rusya'dan gaz alımlarını ruble yerine euro ile yaptıklarını duyurmasından bir gün sonra Gazprom akışı kestiğini açıkladı.

Açıklamada "Bugün `Gazprom´, gaz çekme koşullarının ihlali nedeniyle Temmuz uygulaması çerçevesinde Letonya'ya gaz tedarikini durdurdu" denildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.