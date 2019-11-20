Hamileliğinde 36. haftaya giren Gamze Erçel, yakın arkadaşı Berfu Yenenler'in evine gitti.

Çiftin yeni doğan bebeğini ziyaret eden ünlü oyuncunun ablası, yakın arkadaşı ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak altına, "Annelik o kadar çok yakışmış ki, çok seviyorum" notunu ekledi.

"O KADAR ÇOK SEVİYORUM Kİ"

Yenenler ise, Erçel'in fotoğrafını hikayesinde paylaşarak, "O kadar çok seviyorum ki" şeklinde karşılık verdi.