Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldı.

Yeni transfer Djilobodji, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreniyle kendisini üç yıllığına Gazişehir Gaziantep'e bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.