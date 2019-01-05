Gazişehir Gaziantep'ten çifte transfer

Spor Toto 1.Lig'de ligin ilk yarısını 31 puanla üçüncü sırada tamamlayan Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları devam ediyor. Ligde doğrudan Süper Lig'e çıkma hedefiyle mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip bu doğrultuda transfer ettiği Elmar Bjarnason ve Uğur Arslan Kuru ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.