Gazişehir Gaziantep sil baştan

04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yaz transfer döneminde renklerine 17 futbolcu katarak, adeta sil baştan kadro kurdu.
Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlı takım, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi.
Teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getiren Güneydoğu temsilcisi, Rumen teknik adamın raporu doğrultusunda transfer için harekete geçti.
Gazişehir Gaziantep, yaz transfer döneminde Junior Morais (FCSB),Pawel Olkowsk (Bolton Wanderers),Muğdat Çelik (Galatasaray),Jean Armel Kana Bıyık (Kayserispor),Alin Tosca (PAOK),Papy Djilobodji (Guingamp),Güray Vural (Akhisarspor),Ulaş Zengin (Altay),Yuri Lodygin (Olympiakos),Souleymane Diarra (Lens),Bartlomiej Pawloski (Zaglebie Lubin),Abdul Aziz Tetteh (Dinamo Moskova),Raman Chibsah (Frosinone),Olarenwaju Kayode (Shakhtar Donetsk),Patrick Twumasi (Alaves - kiralık),Furkan Soyalp ve Muhammed Demir (Medipol Başakşehir) ile kadrosunu güçlendirdi.
Geçen sezon kırmızı-siyahlı takımda forma giyen Nihat Şahin, Fatih Gülmez, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Rıdvan Şimşek, Uğur Arslan Kuru, Mücahit Albayrak, Erhan Çelenk, Elmar Bjarnason, Cihat Çeli, Rydell Poepon, Yonathan Del Valle, Gökhan Alsan ve Igor Wanderson Da Silva ile de yollar ayrıldı.
ÜÇ OYUNCUYLA YENİ SÖZLEŞME
Geçen sezon istikrarlı bir performans ortaya koyarak Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, 3 oyuncusuyla ise sözleşme yeniledi.
Kırmızı-siyahlı ekip orta saha oyuncusu Junior Jefferson ile 3, defansta görev yapan Mehmet Erdem Uğurlu ve kaleci Günay Güvenç ile de ikişer yıllık sözleşme imzaladı.
"YENİ BİR KADRO OLUŞTURDUK"
Gazişehir Gaziantep Kulübü Genel Sekreteri Murat Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer dönemini verimli geçtiklerini söyledi.
Ligde kalıcı olmak istediklerini belirten Güneri, şöyle konuştu:
"Süper Lig'e bu yıl yükseldik. Onun için transfer dönemini daha hassas ve dikkatli geçirmemiz gerekiyordu. Gayet başarılı ve güzel transferler yaptık. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştirdik. Ligde en çok transfer yapan takımlarından birisiyiz. Yeni bir kadro oluşturduk. İnşallah bu genç ve dinamik kadroyla ligde en iyi sonuçları alıp burada kalıcı olmayı hedefliyoruz. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İnşallah bu takım bu kenti Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edecek ve göğsümüzü kabartacak."
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