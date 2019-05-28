30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu yaptığı açıklamada, finale isimlerini yazdırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Sezon başında belirledikleri hedeflere ulaşmak için önlerinde sadece bir maç kaldığını anlatan Konukoğlu, şöyle konuştu:
"Artık tüm Gaziantep olarak sevinmemize çok az kaldı. Cuma sabahına şampiyon takım olarak kalkacağız, buna yürekten inanıyorum. Osmanlıspor ile yaptığımız rövanş maçıyla ilgili bazı şeyler söyleniyor ama bu tür maçlarda artık sonuç önemlidir. Kesinlikle moralimizi bozmuyoruz. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Mantıklı ve taktiği bol bir maçla Hatayspor'u yenip Süper Lig sevincini yaşayacağız."
İstanbul'daki final maçı için çok sayıda taraftarın da tribündeki yerini alacağını belirten Konukoğlu, "Taraftarımızla birlikte 90 dakikalık ölüm kalım mücadelesi vereceğiz. İnşallah İstanbul'da yanımızda olacak taraftarımızı, evlerinde bizi izleyen sevenleri sabaha kadar mutlu edecek bir sonuç elde edeceğiz." diye konuştu.
ALTIPARMAK: "HEDEFE KİLİTLENDİK"
Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise görevde bulunduğu süre içerisinde hedefleri teker teker hayata geçirmeye çalıştığını vurguladı.
Play-off oynama durumları netleştiğinde öncelikli hedeflerini final oynamak olarak belirlediklerini aktaran Altıparmak, şöyle devam etti:
"Şu anki hedef ise muhakkak finali kazanmak. Osmanlıspor maçından sonra hiç ara vermeden Hatayspor maçının hazırlıklarına başladık. Biliyoruz kolay olmayacak. Ama biz hedefe kilitlendik. Rakibin gücü, yapısı ne olursa olsun İstanbul'daki maçtan galibiyetle çıkıp şampiyonluk kupasıyla sevinmek istiyoruz."
Altıparmak, Hatayspor'un ligin en iyi ekiplerinden biri olduğunu, Gazişehir'in de bugüne kadar yaptıklarıyla spor kamuoyunda takdir topladığını belirterek, "Çekişmesi ve mücadele gücü çok yüksek bir maç bizi bekliyor. Rakibimizin de bizim de izleyen herkesin nefesini tutulacağından şüphemiz yok. Güzel bir futbol akşamından güzellikleri toplayıp gelmek de en büyük isteğimiz." ifadelerini kullandı.
Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, 30 Mayıs'ta 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacakları maçta, Spor Toto 1. Lig'in play-off şampiyonluğu için mücadele verecek.
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