Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilmesi beklenen genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Genel kurul, 23 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.