26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye 5-0 kaybeden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
9. dakikada Twumasi'nin pasıyla ceza alanı içine hareketlenen Kayode, kaleci Diallo ile karşı karşıya kaldı. Kayode, sağ ayağıyla yaptığı vuruş, kaleci Diallo'dan döndü.
10. dakikada Polomat'ın sol kanattan yerden ortaladığı topa, kale önünde dokunamayan Sio, gol fırsatını kaçırdı.
15. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu tarafından kullanılan frikik vuruşunun ardından savunmadan seken topu, önünde bulan Sio'nun şutunu kaleci Günay parmaklarıyla kornere çeldi.
21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Polomat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
27. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Kayode ile bire birde kalan Ahmet Oğuz, rakibini şiddetli bir omuz darbesiyle düşürdü. Maçın hakemi Ahmet'e kırmızı kart gösterdi.
31. dakikada Nadir'in hatalı pasında bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Kayode'nin vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada ceza sahası içinde rakibine faul yapan Polomat kırmızı kart gördü.
39. dakikada Gazişehir Gaziantep, VAR incelemesinin ardından penaltı atışı kazandı.
40. dakikada beyaz noktaya gelen Kayode, penaltıyı gole çevirdi. 2-0
45. dakikada Gazişehir'de Güray'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top, kaleci Diallo'nun kucağında kaldı.
56. dakikada aut çizgisine yakın bir noktadan frikik kullanan Güray, doğrudan kaleye vurduğu topu kaleci Diallo'nun üstünden ağlarla buluşturdu: 3-0.
68. dakikada Berişbek'in verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Berat, meşin yuvarlağı, gelişine vurarak ağlara gönderdi ve farkı ikiye indirdi. 3-1.
71. dakikada Pawlowski'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topu alan Oğuz Ceylan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı yeniden üçe çıkardı. 4-1.
Müsabakayı Gazişehir Gaziantep 4-1 kazandı.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 4 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1
Stat: Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek
GazişehirGaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Junior, Djilobodji (Dk. 46 Chipsah),Güray Vural (Dk. 58 Pawlowski),Tetteh, Diarra (Dk. 75 Gökhan Alsan),Twumasi, Kayode
Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Baiano, Candeias, Sessegnon (Dk. 76 Soner Dikmen),Nadir Çiftçi (Dk. 54 Berişbek),Sio (Dk. 45+2 Halil İbrahim Pehlivan)
Goller: Dk. 32 ve Dk. 40 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 56 Güray Vural, Dk. 71 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep),Dk. 68 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)
Kırmızıkartlar: Dk. 28 Ahmet Oğuz, Dk. 39 Polomat (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 40 Toure (Gençlerbirliği),Dk. 45+3 Djilobodji (Gazişehir Gaziantep)
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