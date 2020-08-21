Gaziosmanpaşa’da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi

AA

Alınan bilgiye göre, Karlıtepe Mahallesi Çeşme Üstü Sokak’ta temeli yeni atılan inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yandaki 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.