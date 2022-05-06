Gaziosmanpaşa’da 200 bin liralık hırsızlık

İHA

Olay, 8 Nisan gecesi Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. İddialara göre, şüpheliler gece saatlerinde cep telefonu dükkanının kepenklerini kumanda ile açıp içeri girdi. Şüpheliler dükkanda bulunan kasayı matkap ile delerek açmayı başardı. Kasanın içindeki saat ve telefonlara çalan şüpheliler kayıplara karıştı. Ertesi sabah dükkana gelen Gökhan Belet kasanın açık olduğunu gördü. Kasada cep telefonları ve saatlerin olmadığını fark eden Gökhan Belet, durumu polis ekiplerine haber verdi. Belet, olay yerinde incelemelerini yapan polis ekiplerinin 5 şüpheliden 2’sini yakaladığını söyledi.

"YUVARLAK DEMİR PARÇALARI BULDUM"

Olaydan 1 hafta sonra dükkanını açtığını söyleyen Belet, “1 hafta dükkan açmadım. Bir hafta sonra geldim. Temizlik yapayım, tekrar ayağa kalkayım, işimi gücüme bakayım dedim. Kasanın kapısı yine ardına kadar açıktı. Kasayı temizlik yaparken çevirdim. Yerde demir talaşları, yuvarlak demir parçaları buldum. Kasaya dikkatli bakınca iki tane delik olduğunu gördüm. Sonra kasacı çağırdım. Deliklerin fotoğraflarını çektim. Tekrar olay yeri incelemeye gittim. Bunlar var dedim” şeklinde konuştu.

"200 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Zararının çok olduğunu söyleyen Belet, “Polisler iki tanesini yakalıyorlar. Bir gün sonra birisini serbest bırakıyorlar. İçeride olan Moldovyalıymış. Şimdi bize bilgi verilmiyorlar. Bunu niye bıraktın, görüntüdeki adam bu. Benim size verdiğim güvenlik kamerasındaki adam bu. Yakaladığınız adam bu. Niye serbest bırakılıyor? Benim burada 160 bin liralık telefonum gitti. Kasamın içinde saatlerim gitti. Ortalama 200 - 220 bin lira zararım var. Biri serbest bırakılmış. Diğer 3 kişi de firar. Diğer 3 kişiye de ulaşın. Bunlar buradan bu malı çaldı. Gitti başka bir yerde sattı. Atıyorum, 100 bin liraya sattılar. Aralarında bölüştüler. Bu adamların evlerinde 80 bin lira para bulunmuş” ifadelerini kullandı.

Dükkânın çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinde 5 şüphelinin farklı yerlerde dolaşıp etrafta keşif yaptığı görülüyor. 5 şüpheliden 2’si dükkânın önüne gelerek kepenkleri açıp içeri giriyor. Dükkândan aldıkları saat ve telefonları sırtlayıp kaçan 2 şüphelinin çıkış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyor. Hırsızlardan diğer 2’sinin de kaçarak uzaklaştığı görülüyor.