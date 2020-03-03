Gaziosmanpaşa'da yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Senaryo gereği Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma (GOP-AR) ekiplerine, 6,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği ve Sarıgöl Mahallesi Bilgin Sokak'ta bir binanın enkazında mahsur kalanlar olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yıkılan binanın etrafında gaz ölçümü yapan ekipler, daha sonra enkaz alanında dinleme yaptı. Bir kişinin enkaz altında kaldığını belirleyen ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye sevk edildi.
Enkazda kimsenin kalmadığı anonsu ile tatbikat sona erdi.
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, bilim adamları tarafından dile getirilen ve beklenen İstanbul depremini, en hafif şekilde atlatmayı istediklerini belirtti.
Ülkenin genel afet idaresi içerisinde Gaziosmanpaşa özelinde azami olarak ne yapılabileceği konusunda hazırlıkların sürdüğünü anlatan Hatipoğlu, "İlçemizdeki mahallelerden gönüllüler oluşturmaya çalışıyoruz. Önce hafif arama kurtarmaya yönelik eğitim vereceğimiz daha sonra da ekiplerin arasına katacağımız insanlar olmalı. Çünkü 15 milyonu aşan İstanbul'da birçok kişinin bu hususta gönüllü ve hazır olması gerekiyor." dedi.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise Türkiye'nin özellikle son 2 aydır depremle sık sık karşılaştığını hatırlattı.
Tatbikatların çok önemli olduğuna değinen Usta, şunları kaydetti:
"Bizim yapmamız gereken depreme hazırlıklı olmak, öncesi ve sonrası tedbirlerini alarak toplum geneline yaymak. Bugün tatbikat olarak ortaya konan çalışma aslında bize çok şey gösterip, öğretiyor. Aşama aşama süreçlerin çoğunu burada paylaştık. Allah depremleri yaşatmasın ama özellikle İstanbul, deprem kuşağında yer alıyor. Deprem konusunda üzerimize düşenleri, almamız gereken tedbirleri, çalışmaları organize edebilir ve kendimizi afetlere hazırlayabiliriz."
Konuşmaların ardından tatbikatı izleyen Kızılay gönüllüleri ve öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçik ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için Türk bayrağı açıp asker selamı verdi.
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