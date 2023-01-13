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Gaziosmanpaşa'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sıcak saatler. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin restorona yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralandı

Giriş: 13.01.2023 - 18:14 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziosmanpaşa'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
Restorana silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
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DHA

İstanbul'un restorana yönelik olarak düzenlenen silahlı saldırıda güvenlik görevlisi Tuncay Kurban hayatını kaybederken, Mehmet Yılmaz ve Yılmaz Köken yaralandı.

Küçükköy'de bulunan restorana saat 04.30 sıralarında, otomobille gelen ve 3 kişi oldukları iddia edilen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Restoranın önünde dururken sırtından vurulan mekanın güvenlik görevlisi Tuncay Kurban hayatını kaybetti. Mehmet Yılmaz ve Yılmaz Köken ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının gerçekleştiği mekanda çok sayıda kurşun izi olduğu, bazı camların ise kırıldığı görüldü. Hayatını kaybeden Tuncay Kurban'ın cenazesinin Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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