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        Haberler Gündem İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaza yapan kamyon şoförü kapı açılınca yola savruldu - Güncel haberler

        Gaziosmanpaşa'da kaza yapan kamyon şoförü kapı açılınca yola savruldu

        Gaziosmanpaşa'da yağış ile birlikte kayganlaşan yolda kamyon şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki panelvan araca çarptı. Kaza anında kapısı açılan kamyonun şoförü, yola fırladı. Şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 23:21 Güncelleme: 02.01.2024 - 23:24
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        Kamyon şoförü yola savruldu!
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        Kaza, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi'nde, saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

        Yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda, seyir halindeki kamyonun şoförü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

        Kamyon, park halinde bulunan kapalı kasa panelvan araca çarptı. Kazada, panelvanın çarptığı elektrik direği de yerinden sökülerek devrildi.

        Kaza sırasında kapısı açılan kamyonun şoförü yola fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ŞOFÖR KAPISI AÇILAN KAMYONDAN DÜŞTÜ

        Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun panelvan araca çarptığı sırada kapısının açıldığı görülüyor. Açılan kapıdan şoför düşerken, kamyon durmayarak geri gidiyor. Bu sırada kamyonun çarptığı panelvan araç, elektrik direğine çarparak deviriyor.

        "KAZA ANINDA KAPI AÇILDI, ÖLDÜ SANDIK"

        Kazayı gören esnaf Tarık Karakaş "Biz çalışıyorduk, yağmur yağmaya başladı. Kamyon süratli bir şekilde geliyordu. Frene bastı, duramayınca burada park halindeki araca çarptı, çok hızlıydı. Direğe vurdu, zıpladı, kaldırıma doğru gitti. Kaza anında kapı açıldı adam düştü, biz öldü sandık. Kafası kanıyordu bilinci açıktı. Biraz oturtturduk, ayağa kalktı. Freni kitlenmişti kayarak geldi. Genelde hep kaza oluyor, yağmur yağdığı zaman motorcular kayıyor, arabaların altına giriyor. Sürekli böyle kazalar oluyor her gün" dedi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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