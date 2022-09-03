Gaziosmanpaşa'da hafriyat çalışmasında yol çöktü

Mahalle sakini Yusuf Bulut, "İlk başta insanlar 'toprak altında bir var mı?' diye korktu. Duyduğumuz kadarıyla bir şey yok. Lakin tehlike arz ediyor. Can kaybı da olabilirdi. Bu kazıyı bu kadar derin yapmanın ne anlamı var. Temel kazısının bu kadar derin olması bir facia." dedi.