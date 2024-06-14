Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü | Son dakika haberleri

        Gaziosmanpaşa'da asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü

        İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir rezidansın asansöründe mahsur kalan yaşlı adam, kurtarılmaya çalışılırken yaklaşık 30 metre yüksekten boşluğa düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 06:36 Güncelleme: 14.06.2024 - 06:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziosmanpaşa'daki bir rezidansın asansöründe mahsur kaldıktan sonra kurtarılmaya çalışılırken boşluğa düşen kişi hayatını kaybetti.

        Karadeniz Mahallesi'ndeki bir rezidansta asansöre binen Ersin Öztürk (64), asansörün arızalanması sonucu mahsur kaldı.

        YAKLAŞIK 30 METREDEN DÜŞTÜ, HAYATINI KAYBETTİ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Görevlilerin teknik servise haber vermesinin ardından kurtarılmaya çalışılan Öztürk, asansörden çıkmak istersen boşluğa düştü. AA'nın haberine göre, yaklaşık 30 metre yüksekten düşen Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Öztürk'ün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Asansörün arızalanmasının ardından müdahale için gelen teknik servis personeli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #gaziosmanpaşa
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        9 kentte kamyon ve tankerlere yasak!
        9 kentte kamyon ve tankerlere yasak!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Literatürde benzeri yok!
        Literatürde benzeri yok!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Aşk tatili
        Aşk tatili
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Habertürk Anasayfa