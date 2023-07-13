Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Gazinodan çıkanlara kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

        Denizli'de bir kişi, gazinodan çıkanlara kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 13:38
        Gazinodan çıkanlara kurşun yağdırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de bir gazinodaki silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı

        Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, eğlence mekânlarının Tabakhane bölgesinde bulunan bir gazinoda çıkan tartışma sonrasında dışarıya çıkan Muhammed A., yanında getirdiği tüfekle gazino girişinde beklemeye başladı.

        Muhammed A., gazinodan çıkanlara doğru rastgele ateş etmeye başladı. Saçmaların hedefi olan Ayhan K., Murat C. ve Deniz Karakaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Deniz Karakaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ile ilgili soruşturma sürüyor.

        #denizli haberleri
        #gazino
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Threads kullanıcıları dikkat!
        Threads kullanıcıları dikkat!
        Kâbus o ilde aynı günde 2 can aldı!
        Kâbus o ilde aynı günde 2 can aldı!
        MSB'den kritik açıklamalar
        MSB'den kritik açıklamalar
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Bir vahşet daha! Eski karısını başından vurdu
        Bir vahşet daha! Eski karısını başından vurdu
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Yapması da yemesi de sanat!
        Yapması da yemesi de sanat!
        Yüksek sıcaklık barajlardaki suları buharlaştırıyor!
        Yüksek sıcaklık barajlardaki suları buharlaştırıyor!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey
        James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da