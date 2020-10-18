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Trabzon’un Düzköy ilçesi Alazlı Mahallesi'nde gazi olduğu öğrenilen M.Ö. ve arkadaşları silahla havaya ateş etmeye başladı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, mahallenin kırsal kesiminde eğlenen ve alkol aldığı iddia edilen grup, semt sakinleri tarafından jandarmaya şikayet edildi. Bölgeye ulaşan jandarma ekiplerini gören şahıslar olay yerinden kaçtı.

"BOMBALARI PKK OPERASYONLARINDA BULDUM"

Savcılıktan arama izni alan jandarma olay yerinde terk edilen araçta arama yaptı. M.Ö.'ye ait araçta çok sayıda silah, mermi ve 2 adet el bombası çıktı.

Özel harekat polisi olarak Güneydoğu Anadolu'da çok sayıda operasyona katıldığı öne sürülen M.Ö.'nün ise ifadesi alındı. El bombalarını PKK'ya yönelik operasyonlarda bulduğunu söyleyen M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.