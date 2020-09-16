Gazilerden "ÖTV muafiyeti hepimizi kapsasın" talebi

AA

Kendisi de gazi olan Işık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921'de, TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e "mareşal" rütbesi ile "gazi" unvanı verildiğini ve o tarihten itibaren bu günün Gaziler Günü olarak kabul edildiğini anımsattı.

Bu günün kendileri için büyük bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Işık, gazilik nişanını ve onurunu taşıyan, "şehitlerin yaşayan şahitleri olan" tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutladıklarını dile getirdi.

Şehit ailelerine de sahip çıkmaya and içtiklerinin altını çizen Işık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, gaziler olarak kendi vefa sosyal destek gruplarını kurarak şehit ailelerine yardımcı olduklarını anlattı.

Işık, "Türkiye genelindeki 45 şube ve 27 temsilciliğimizde pandemi sürecinde gazilerimiz tarafından 70 Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Evinden çıkamayan şehit ailelerimiz ve gazilerimizin içinde olduğu yaklaşık 2 bin aileye ulaşarak ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek amacıyla destek sağladık. Gaziler olarak şehit ailelerimiz için bundan sonra da elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Devletin bugüne kadar gaziler için hayata geçirdiği düzenlemelere işaret eden Işık, "Devletimiz biz gaziler için istihdamdan maaş düzenlemesine ve tedavi süreçlerine kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. Biz de her zaman devletimizin yanındayız. Şehit ailelerimiz ve gaziler için sağlanan haklardan, yapılan iyileştirmelerden son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Gazilerimizin 'engelli raporları' doğrultusunda ÖTV muafiyeti hakkı var"

Işık, yapılan düzenlemelerin yanı sıra bazı konularda da iyileştirmelerin hayata geçirilmesini beklediklerini ifade ederek, şu an gazilerin en büyük beklentilerinden birinin ÖTV muafiyeti olduğunu dile getirdi.

Şehit ailelerine araç alımlarında ÖTV muafiyeti tanındığını fakat gazilerin engelli raporları ile belgelenmiş engellilik durumlarına göre muafiyetten yararlanabildiğini anlatan Işık, şöyle konuştu:

"ÖTV muafiyeti şehit ailelerine tanındığında çok mutlu olduk. Gazilerimizin ise 'engelli raporları' doğrultusunda ÖTV muafiyeti hakkı var. Örneğin; ortopedik engelli bir gazimiz bu haktan yararlanabiliyor fakat herhangi farklı bir engeli olan gazimiz şu andaki düzenlemeye göre kapsam dışı kalıyor. Engellilikle ilgili yapılan ilişkilendirme de aslında biz gazileri üzüyor.

Bizler ÖTV muafiyeti hakkının bir ayrım yapılmaksızın tüm gazilere verilmesini istiyoruz. Bu konuda da devletimizden bir müjde bekliyoruz. Düzenleme yapılırsa halihazırda ÖTV muafiyetinden yararlanamayan yaklaşık 4 bin gazimize bu imkan tanınmış olacak."

- Şehit anne ve babalarının maaşları için düzenleme talebi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, şehit anne ve babalarının maaş durumlarıyla ilgili sıkıntıları da sık sık dile getirdiklerini anımsattı.

Işık, "Şehit anne ve babalarımızın aldıkları maaşlar arasında ciddi farklılıklar bulunabiliyor. Çok düşük maaş alan şehit anne ve babalarımız var. Bu konunun da en kısa sürede TBMM'de görüşülerek, çözüme kavuşturulacağına inancımız tam." dedi.

Emeklilik süresini tamamlayamayan gazilere kamuda iş hakkı verilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Işık, sadece bazı kurumlarda yaşanan kadro durumlarıyla ilgili sıkıntıların da giderilmesini beklediklerini kaydetti.