Gaziler Günü mesajları: En anlamlı 19 Eylül Gaziler Günü sözleri
19 Eylül Gaziler Günü, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını feda etmeyi göze alarak savaşan kahraman gazilerimize olan minnet ve vefamızı ifade ettiğimiz özel bir gün olarak kutlanıyor. Bu anlamlı günde, gazilerimize olan saygı ve şükran duygularımızı dile getirmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Vatanımızın kurulmasında ve bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan gazilerimize duyulan derin minneti simgeleyen 19 Eylül Gaziler Günü için en güzel mesajları haberimizde paylaştık. İşte Gaziler Günü mesajları ve sözleri...
- 1
19 Eylül Gaziler Günü, vatan sevgisinin ve fedakarlığın sembolü olan gazilerimize minnetimizi sunduğumuz anlamlı bir gündür. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu toprakları vatan yapan değerlerdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızı korumak için canlarını hiçe sayan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. İşte bu özel gün için hazırlanan hem resimli hem de sözlü Gaziler Günü mesajları…
- 2
GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI
Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebeԁi kahramanları, ԁestansı tarihimizin уaşaуan abiԁeleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu ԁiri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk feԁakarlığının ölümsüz ԁestanlarıԁır.
- 3
Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gaziler Günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla…
-
- 4
"Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. Ama vatanım olmadan yaşayamam." diyen gazilerimiz vatan size minnettardır.
- 5
Destanlar уaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abiԁemizԁir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluуuz.
- 6
Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bu topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü'nde saygıyla eğiliyoruz.
-
- 7
Gazilerimiz, milletimizin gururudur. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün huzur içinde yaşıyoruz. Gaziler Günü kutlu olsun!
- 8
Milletimizin kahraman gazilerine olan borcu asla ödenemez. 19 Eylül Gaziler Günü'nde tüm gazilerimizi minnetle anıyoruz.
- 9
Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşında yaşamıştır. "Ya istiklal, ya ölüm!" demiştir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Gaziler Günü kutlu olsun.
-