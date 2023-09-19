Bugün Gaziler Günü... Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Ülkemiz için canını ortaya koyan gazilerimizi her gün minnetle ansak da gazilerimize ithaf ettiğimiz 19 Eylül'de gazilerimizi özel programlar ve paylaşımlarla anıyoruz. Bu nedenle Gaziler Günü'ne özel paylaşım yapmak isteyenler için resimli Gaziler Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte 19 Eylül Gaziler Günü mesajları...