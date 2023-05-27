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Gaziemir - Güzelbahçe - Karabağlar Seçim Sonuçları 2023: Gaziemir - Güzelbahçe - Karabağlar Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Gaziemir - Güzelbahçe - Karabağlar 2023 Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları

Gaziemir - Güzelbahçe - Karabağlar Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları merak edilip araştırılıyor. İl geneli sonuçlar da olduğu gibi ilçe sonuçları da araştırılıyor. Bu ileçelerden biri de Gaziemir - Güzelbahçe - Karabağlar ilçesi Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları... Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan kesin olmayan verileri Habertürk seçim sayfasından da anbean takip edebilirsiniz. İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları...

Giriş: 27.05.2023 - 22:04 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye ve il il Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları ile birlikte ilçe ilçe seçim sonuçları da kamuoyunda araştırılıyor. İlçe seçim sonuçları sandık başı tutanaklarından alınan bilgilere göre Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Gaziemir - Güzelbahçe - Karabağlar Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları da diğer ilçe seçim sonuçları gibi merak ediliyor. İşte Gaziemir - Güzelbahçe - Karabağlar Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçlarının anbean takip edilebileceği Habertürk seçim sonuçları sayfası...

  • GAZİEMİR - GÜZELBAHÇE - KARABAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Gaziemir - Güzelbahçe - Karabağlar Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Gaziemir - Güzelbahçe - Karabağlar Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 GAZİEMİR - GÜZELBAHÇE - KARABAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • GAZİEMİR - GÜZELBAHÇE - KARABAĞLAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İzmir Gaziemir - Güzelbahçe - Karabağlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Gaziemir - Güzelbahçe - Karabağlar Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Gaziemir - Güzelbahçe - Karabağlar Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 GAZİEMİR - GÜZELBAHÇE - KARABAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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