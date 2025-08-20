Gaziantep’te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30’ncu kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada otomobil de kaza yapan araçlara çarptıktan sonra taklalar atıp yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobilde bulunan Zeynep Demir’in (64) hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Demir'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilirken, yaralılar da hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

