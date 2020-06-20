Valilikten yapılan açıklamada, maske kullanıma yönelik denetimlerin artacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır."