        Gaziantep’te kasapta akıl almaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde bozuk etleri vatandaşa yedirmek için özel düzenek kurduğu tespit edilen kasap mühürlendi. Kasabın gıda dolandırıcılığı için kurduğu düzenek ise mide bulandırdı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 22:53 Güncelleme: 03.09.2025 - 22:53
        Kasapta mide bulandıran akıl almaz düzenek
        Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, halkın sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe sayan işletmelere yönelik denetim yaptı. Tarım il müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çerçevesinde bir kasap dükkanına baskın yapıldı. Ekiplerin kasapta yaptığı incelemede akıl almaz bir düzenek tespit edildi.

        KASAPTA MİDE BULANDIRAN AKIL ALMAZ DÜZENEK

        Söz konusu kasabın et çekme makinesinin olduğu bölüme özel bir düzenek kurarak temiz etleri gizli bölmeye gönderdiği bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara yedirdiği tespit edildi. Mide bulandıran o onlar ise zabıta ekipleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

        "KASABI MÜHÜRLEDİK"

        Yapılan denetimlerin ardından hijyen kurallarını hiçe Sayan ve vatandaşa bozuk et yedirdiği tespit edilen kasap dükkanı zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Halkımızın sağlığına tuzak kuran kasabı mühürledik. Bu gördüğünüz düzenek bir kasap dükkanına ait. Temiz eti gizli bir bölmeye gönderip, bozulmuş ve pislenmiş etleri makineyle vatandaşa sunuyor. Zabıta ekiplerimiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimde, bu vicdansızlığı tespit ettik. Bu sadece bir işletmeye müdahale değil, halkımızın sağlığına sahip çıkma kararlılığıdır. Kim olursa olsun, bu vicdansızlığa asla göz yummayız. Denetimlerimiz artarak sürecek" ifadelerine yer verdi.

