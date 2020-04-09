Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

İlçe merkezinde 98 kişinin yaşadığı 21 ev ile bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı Aşağıçardak Mahallesi'nde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine karantinaya alınan yerler giriş çıkışa kapatıldı.

Öte yandan, Nizip Belediyesince bölgeye 1000'er sabun ve maske gönderildi.