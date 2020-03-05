05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür sanat
GAZİANTEP/ Gaziantep ve Şanlıurfa'da, bu hafta birçok kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak.
Agatha Christie'nin ölümsüz eseri "On Küçük Zenci" tiyatro oyunu Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Gaziantep'te sahnelenecek.
Savaş Özdural'ın dilimize uyarladığı, Burak Karaman'ın yönettiği oyunda, usta sanatçı Ediz Hun başta olmak üzere Oya İnci, Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok Ilgın Angın, Ozan Altuntaş ve Selvi Günay rol alıyor.
Oyun 6 Mart saat 20.00'de Şehitkamil Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal ise uyarlayıp yönettiği, aynı zamanda rol aldığı oyunu "Merhaba" ile seyirci karşısına çıkacak.
Erkal'ın "Benim yazarlarım" dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nazım Hikmet ve William Shakespeare'in yapıtlarından oluşan tek kişilik oyunda, Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan'ın besteleri, piyano ve basklarnet eşliğinde seslendirilecek.
Oyun, 10 Mart Salı saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.
- Konser
Türk pop müziğinin beğenilen isimlerinden İlyas Yalçıntaş şarkılarını Gaziantepli hayranları için seslendirecek.
Konser, 12 Mart Perşembe saat 20.30'da Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 7 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te "Dans eden eşek" adlı oyunu Şair Nabi Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşturacak.
Ekip, Tayfun Türkili'nin yazdığı, Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği "9 Canlı" oyununu da aynı gün ve yerde saat 20.00'de sahneleyecek.
Oyuncu Uğur Yücel, "Azınlıkta Kaldık" oyununu 9 Mart Pazartesi günü Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda saat 19.30'da sahneleyecek.
Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz ise 50. sanat yılı etkinlikleri kapsamında 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda konser verecek.
,Feride Pelin İnal
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