Gaziantep ve Malatya'da kültür-sanat

Konya Devlet Tiyatrosu, "Işıltılı Haşerat" adlı oyununu Gaziantep'te sahneleyecek.

Philip Ridley'in yazdığı, Can Utku'nun Türkçe'ye uyarladığı Can Ali Çalışandemir'in yönettiği oyunda, Ahmet Çökmez, Ebru Gülerarslan Serin ve Bogaçhan Sözmen rol alacak.

Onat Kutlar Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak oyunda, Ollie ve Jill'in başından geçen olaylar anlatılıyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Malatya'da "80 Günde Devr-i Alem" adlı oyununu izleyicilerle buluşturacak.

Jules Verne'nin yazdığı, Mark Brown'un uyarladığı, Başak Othan'ın çevirdiği ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği oyunda, Can Şıkyıldız, Rojhat Özsoy, Fazıl Aksakal, Canan Maktal ve Can Albayrak rol alıyor.

Oyunda, 1872'de Londra'da yaşayan Phileas Fogg'un dünyayı 80 günde gezme fikri üzerine iddiaya girip bütün mal varlığını satması ve başından geçenler konu ediliyor.

İki perdeden oluşan ve yaklaşık 2 saat süren oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.