Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 688 kişiye ceza

AA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 32, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 559 kişiye para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında denetlenen 235 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

- Malatya

Malatya'da, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 97 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 62 kişiye 55 bin 800 lira, maske takma kuralını ihlal eden 35 kişiye ise 31 bin 500 lira ceza uygulandı.

Ekipler 325 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

İzolasyon ihlali yapan bir kişi de ekiplerce ikametine yönlendirildi.