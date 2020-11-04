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Gaziantep ve Kilis'te sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Gaziantep ve Kilis'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

04.11.2020 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep ve Kilis'te sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
AA

Gaziantep'te kent merkezinde ve ilçelerdeki yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken trafik ekipleri de olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında tedbir alıp sürücüleri yönlendirdi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.

- Kilis

Kilis'te de kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve saçak altlarına sığındı.

Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, gazetecilere, 1959'dan 2020'ye kadar sadece 4 yıl ekim ayında Kilis'te yağışın görülmediğini, son 4 aydır da kentin yağış almadığını belirtti.

Kurt, çiftçileri sevindiren yağışın yarına kadar etkisini sürdüreceğini aktardı.

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