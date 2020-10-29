Gaziantep Valisi'nden "Misafir kabul etmeden çekirdek ailenizle vakit geçirin" uyarısı

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte vaka sayılarının arttığına işaret etti.

Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep’te vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Bağ evlerinde her türlü toplu etkinlik yapmak yasaktır. Sosyal hayatı yavaşlatmadan salgınla mücadele edemeyiz. Zorunlu işlerinizi yapıp, misafir kabul etmeden çekirdek ailenizle vakit geçirin lütfen."