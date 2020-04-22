Gaziantep Valiliğinden "Suriyelilerin Türkiye'ye geçtiği" iddialarıyla ilgili açıklama

AA

Gaziantep Valiliği, Suriyelilerin ülkelerinden Türkiye'ye geçişinin devam ettiği ve bu sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alınmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın mecralarında "Suriye'den oluk oluk gelmeye devam ediyorlar" başlığıyla yayınlanan haberlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ederken Karkamış Sınır Kapısı'ndan Suriyelilerin Türkiye'ye geçişinin devam ettiği ve salgının yayılması açısından gelişmelerden endişe duyulduğu yönünde ifadelerin yer aldığı hatırlatıldı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılmasının ihtiyaç olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tel Abyad bölgesinde terör örgütü tarafından yerlerinden edilen Suriyelilerin, Barış Pınarı Harekatı sonrasında geri dönmek istemeleri üzerine 20 Nisan 2020 günü saat 15.30'da 137 araç ve 14 otobüsle bu kişilerin sevki başlamış, konvoy Karkamış Gümrüğü'müzden Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısı'na kadar transit geçiş yaparak ülkemizi terk etmiştir. Söz konusu geçiş esnasında konvoyda bulunanlar, sağlık kontrolünden geçirilmiş, ülkemizde herhangi bir şekilde durup konaklama yapılmamıştır. Herhangi bir aksaklık oluşmaması açısından konvoya Gaziantep sınırları içerisinde Cerablus JDT Komutanı eşlik etmiş ve Kovid-19 salgınıyla ilgili gerekli bütün önlemler alınmıştır."