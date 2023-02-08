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Gaziantep Valiliği provokasyon paylaşımlara yasal işlem yapacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, provokasyon yaparak halkı korku ve paniğe sevk eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi

Giriş: 08.02.2023 - 00:44 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep Valiliği provokasyon paylaşımlara yasal işlem yapacak
Vali Gül: "Provokatif paylaşımlara yasal işlem yapılacak"
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AA

Gaziantep Valisi Davut Gül, provokasyon yaparak halkı korku ve paniğe sevk eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi

Gül, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili kardeşlerim, muhterem büyüklerim, resmi kurumlardan yapılmayan hiçbir açıklamayı dikkate almayın lütfen. Yüzyılın afetlerinden birisiyle mücadele ederken aynı zamanda provokasyon yaparak halkı korku ve paniğe sevk eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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