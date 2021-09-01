Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Vladyslav Kobylyanskyi'nin 2021-22 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Lüksemburg Ligi takımlarından Union Titus Petange ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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