GAZİANTEP - Üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Suphi Erdinç (44) idaresindeki 02 AAR 024 plakalı otomobil, Yılmaz Sönmezateş'in (29) kullandığı 27 AGT 596 plakalı otomobille Biber Anıtı Kavşağı'nda çarpıştı.Kazada yaralanan sürücülerle araçtaki Sezen Bilgin (31) ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, Hatay istikametinden gelen otomobilin kavşakta çarpıştığı otomobili sürüklemesi, araçların birisinin yön tabelalarına çarparak durması, diğerinin ise yol kenarındaki reklam panosunu devirerek durması ve kaza sonrası çevredekilerin otomobildeki yaralının yardımına koşması yer alıyor.3 Yaralıİslahiyetrafik kazasıMuhabir Zekeriye ŞimşekRedaktör Yeter Erdine,Kerem Kocalar