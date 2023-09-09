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        Gaziantep'ten iki transfer

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Romanyalı kaleci Florin Nita ve Brezilyalı futbolcu Junior Morais ile sezon sonuna kadar anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:38 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:38
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        Gaziantep'ten iki transfer
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        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sparta Prag forması giyen kaleci Florin Nita ile sezon sonuna kadar anlaşıldığını belirtti.

        Nita'nın, Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren'in katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

        Florin Nita'nın kariyerinde, Chiajna, Steaua Bükreş ve Sparta Prag kulüplerinde forma giydiği bildirildi. Kariyerinde 313 müsabakaya çıkan Nita'nın 112 karşılaşmada kalesini gole kapattığı, 19 kez de Romanya Milli Takımı'nda forma giydiği belirtildi.

        Gaziantep FK ayrıca Brezilyalı futbolcu Junior Morais ile de sezon sonuna kadar anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya'nın Rapid 1923 takımında forma giyen sol bek oyuncusu Junior Morais ile sezon sonuna kadar anlaşılmaya varıldığı belirtildi.

        Morais'in, Başkan Yardımcısı İsmet Özcan'ın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

        Junior Morais'in 2019-2021 yılları arasında da kırmızı-siyahlı ekipte forma giydiği hatırlatılarak, "Morais'e bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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