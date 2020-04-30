DHA

Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi´nde koronavirüs şüphesi ile getirilen Emel Öztüto zatürre teşhisi ile yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Genç kızın tedavisinin devam etmesi için gerekli tıbbı cihazın Ankara´daki Haccatepe Tıp Fakültesi Hastanesi´nde olması nedeniyle buraya sevki kararlaştırıldı.

Bugün öğleden sonra Ankara´dan havalanan Sağlık Bakanlığı´na bağlı ambulans uçak Gaziantep´e geldi. Uçaktan inen sağlık görevlileri koruyucu kıyafetlerini giyerek Öztüto´yu ambulanstan aldı. Ambulans uçağa bindirilen Öztüto, tedavisinin devam etmesi için Ankara´ya doğru yola çıktı.