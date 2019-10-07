07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gain Global Gaziantep, girişimcilik alanında etkinlikleri başlatmak ve yaygınlaştırmak üzere Teknopark Gaziantep ile iş birliği protokolü imzaladığını duyurdu.
Girişimciler ile yatırımcıları bir araya getirmek üzere başlattığı çalışmaları Gaziantep ile birlikte Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Girne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Lefkoşa, Nevşehir ve Osmaniye olmak üzere 15 şehirde devam eden Girişim Hareketi, bir süre önce isim değişikliğine giderek Gain Global adı ile faaliyetlerine başlamıştı.
Konu ile ilgili konuşan Teknopark Gaziantep Genel Müdürü Ekrem Tekin, "Yeni girişimciler geliştirme odaklı işbirliği protokolü ile katılımcı ve paydaşların girişimcilik süreçlerini kolaylaştırarak hız kazandırma, projelerin bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.
Gain Global Gaziantep Liderliğini üstlenen Mehmet Aydınlar ve Vekil Direktör Serdar Duyar da, atılan adımın girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak odaklı çalışmalar için önemli bir başlangıç olduğunu kaydetti.
AMAÇ GİRİŞİM SAYISINI ARTIRMAK
Yapılan açıklamaya göre, protokolü takiben Gaziantep’te ilk girişim buluşması etkinliği gerçekleştirilerek ilgililerle girişimcilik ekosistemi ve çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Gain Global'in, deneyim sahibi kişiler ile girişimci adaylarını buluşturmayı ve yeni girişimlerin sayısını artırarak başarılı projeleri gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi.
Bu kapsamda, program içerisinde Girişim Buluşması, Atölye Çalışması, Seminerler ve Sahne sunumları yapılıyor. Dönem içerisinde şehrin en iyi girişimleri seçiliyor ve potansiyel yatırımcılar ile buluşturuluyor.
Girişimciler, destekçiler, eğitmenler, mentorler, yatırımcılar, kurumlar bir araya gelerek projeleri değerlendiriyor ve gelişimlerine katkı sağlıyor.
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