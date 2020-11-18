Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 49 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 20 kilo 87 gram uyuşturucu, 53 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 11 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.